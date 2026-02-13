Si tratta degli abitanti delle frazioni Piano Scafo, Lattughelle e zone limitrofe. Situazione simile anche a Corigliano Rossano dove i residenti delle contrade Thurio, Ministalla, Foggia sono stati sollecitati a lasciare le proprie abitazioni per motivi di sicurezza

Il sindaco di Cassano allo Ionio, Gianpaolo Iacobini, ha avvisato, tramite Facebook, i residenti nelle frazioni Piano Scafo, Lattughelle e zone limitrofe - circa 500 persone - che «in via precauzionale ed urgente, è necessario per ragioni di sicurezza evacuare ed allontanarsi temporaneamente dalle proprie abitazioni fino a nuova comunicazione». Il caso sarà raccontato in diretta nell’edizione delle 20,30 del tg di LaC Tv, canale 11 del digitale terreste.

Per le emergenze e gli aggiornamenti, i cittadini sono invitati a contattare la pagina del Comune. La decisione fa seguito all'esondazione, in due punti, del fiume Crati le cui acque hanno invaso alcune coltivazioni di agrumeti presenti nella zona.

La situazione a Corigliano Rossano

Crati sono stretta osservazione anche a Corigliano Rossano. Anche qui, il sindaco Flavio Stasi, in via precauzionale ed urgente, avvisa i cittadini di contrada Thurio, Ministalla, Foggia e limitrofe, contrada «che è necessario per ragioni di sicurezza evacuare ed allontanarsi temporaneamente dalle proprie abitazioni fino a nuova comunicazione».