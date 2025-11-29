Tra i manifestanti anche il parlamentare di Avs, Bonelli: «Qui per dire che un'altra Italia è possibile. Calabria e Sicilia hanno bisogno di ferrovie, scuole e ospedali»

Migliaia di persone stanno partecipando al corteo contro il ponte sullo Stretto a Messina partito da piazza Castronovo. Alla manifestazione anche la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein.

Il parlamentare di Avs Angelo Bonelli che partecipa all’iniziativa ha detto: «Salvini voleva sottrarre 14 miliardi di euro per le vere priorità del Paese. Un progetto vecchio di oltre trent'anni lo voleva spacciare per nuovo. Il pilone di Cannitello sta sulla faglia attiva, hanno violato e direttive europee, erano così arroganti che pensavano di poter fare quello che volevano. Oggi siamo qui per dire anche in nome del popolo italiano che un'altra Italia è possibile, perchè anche la Sicilia, la Calabria hanno bisogno di ferrovie, scuole, ospedali. Questa è una manifestazione del popolo del Sud che è stato ingannato da Salvini».