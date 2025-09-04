Un sacco abbandonato sul ciglio di una strada periferica ha attirato la loro attenzione. Così questa mattina, gli agenti di una volante della Polizia di Stato di Crotone hanno trovato e salvato sei cagnolini con poco meno di un mese di età.

In pessime condizioni a causa dell’abbandono e delle precarie condizioni igieniche, i cuccioli sono stati tratti in salvo dai poliziotti che hanno prestato loro le prime cure evitando anche che venissero travolti dalle autovetture.

È stato subito contattato l’ufficio veterinario competente dell’Asp, che ha provveduto a prendere in carico i cuccioli per le necessarie cure e la successiva gestione. Alcuni hanno già trovato una nuova famiglia, accolti da cittadini che, volontariamente e con grande generosità d’animo, hanno offerto loro un rifugio sicuro e accogliente.

Sono in corso accertamenti per risalire ai responsabili dell’abbandono.