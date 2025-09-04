I cuccioli hanno meno di un mese, si trovavano in pessime condizioni quando sono stati trovati dagli agenti di una volante. Alcuni hanno già trovato una famiglia

Un sacco abbandonato sul ciglio di una strada periferica ha attirato la loro attenzione. Così questa mattina, gli agenti di una volante della Polizia di Stato di Crotone hanno trovato e salvato sei cagnolini con poco meno di un mese di età.

In pessime condizioni a causa dell’abbandono e delle precarie condizioni igieniche, i cuccioli sono stati tratti in salvo dai poliziotti che hanno prestato loro le prime cure evitando anche che venissero travolti dalle autovetture.

È stato subito contattato l’ufficio veterinario competente dell’Asp, che ha provveduto a prendere in carico i cuccioli per le necessarie cure e la successiva gestione. Alcuni hanno già trovato una nuova famiglia, accolti da cittadini che, volontariamente e con grande generosità d’animo, hanno offerto loro un rifugio sicuro e accogliente.

Sono in corso accertamenti per risalire ai responsabili dell’abbandono.