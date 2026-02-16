Allontanati due nuclei familiari che hanno trovato alloggio in abitazioni di congiunti e in una struttura ricettiva comunale

I Vigili del fuoco, la Protezione civile e la Polizia locale, sono intervenuti a 'Pettogallico', nella periferia nord di Reggio Calabria, dove hanno proceduto allo sgombero di due nuclei familiari le cui abitazioni sono minacciate da una frana causata dalle piogge che stanno interessando il reggino da oltre una settimana.

Le verifiche effettuate dai tecnici hanno evidenziato insufficienze relativamente alla sicurezza statica degli immobili interessati dallo smottamento. Le persone sgomberate hanno trovato temporaneamente alloggio in abitazioni di congiunti e in una struttura ricettiva comunale.