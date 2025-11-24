I Carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto, nell’ambito delle costanti attività finalizzate al contrasto della violenza di genere e dei reati commessi in ambito intra-familiare, hanno eseguito un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Crotone nei confronti di una donna 42enne del posto, in seguito ad una condanna passata in giudicato. La stessa dovrà scontare una pena complessiva di anni 8 di reclusione, per reati che vanno dalla violenza sessuale in danno di minori sino ai maltrattamenti in famiglia.

Le indagini, condotte attraverso mirati accertamenti e con l’ausilio dei servizi sociali locali, avrebbero permesso di far emergere agli occhi dell’Autorità giudiziaria un quadro indiziario a carico della donna, che in svariate occasioni avrebbe abusato dei propri figli minori costringendoli a praticare atti sessuali nei suoi confronti ed a subire continue vessazioni, terminate solo con l’intervento dei Carabinieri che hanno posto fine alle angherie nei confronti dei minori.

I Carabinieri di Scandale hanno eseguito anche un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Crotone nei confronti di un uomo, 52enne del posto, in seguito ad una condanna passata in giudicato. Lo stesso dovrà scontare una pena complessiva di anni 3 di reclusione, perché riconosciuto colpevole del reato di maltrattamenti in famiglia.