La Polizia di Siderno ha denunciato alla Procura della Repubblica presso di Locri 25 persone con l'accusa di abusivismo edilizio. Contestualmente sono stati sequestrati otto immobili. Per alcuni di questi è stato riscontrato che sono stati realizzati in assenza di qualsiasi autorizzazione; per altri che sono stati realizzati precedentemente al rilascio delle previste autorizzazioni; per altri ancora che vi era una carenza delle certificazioni o dichiarazioni.



Le indagini sono scaturite da approfondimenti eseguiti in base a quanto emerso nel corso di un procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, avviato in seguito alla proposta della Questura di Reggio Calabria, a carico di Michele Correale, di 57 anni, attualmente detenuto e ritenuto vicino al potente clan dei Commisso di Siderno. Tra gli immobili sequestrati figurano un capannone adibito al ricovero di cavalli e tre ville.