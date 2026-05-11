L’uomo è stato raggiunto da diversi fendenti e ricoverato in un presidio sanitario della Riviera dei Cedri: non sarebbe in pericolo di vita

Momenti di tensione, nella giornata di ieri, in una nota località dell’alto Tirreno cosentino. Un giovane del posto è stato arrestato al termine di una violenta lite familiare scoppiata, secondo quanto emerso, per futili motivi. Nel corso dell’episodio è rimasto ferito il padre del giovane, raggiunto da diversi fendenti. L’uomo si trova attualmente ricoverato in un presidio sanitario della Riviera dei Cedri e non sarebbe in pericolo di vita.

L’intervento tempestivo dei carabinieri

A evitare il peggio è stato l’intervento tempestivo dei militari della Compagnia di Scalea, coordinata e guidata dal capitano Alessandro Francesco Senatore. L’uomo rimasto ferito è stato immediatamente soccorso e successivamente trasportato in ospedale per le cure del caso. Ora è affidato alle mani dei sanitari e le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

In attesa di giudizio

Il presunto autore dell’aggressione è stato arrestato al termine degli accertamenti e attualmente si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del giudizio, che sarà emesso dai giudici del tribunale di Paola.