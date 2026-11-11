Il capo 30 riguardava il concorso esterno in associazione mafiosa: esclusa l’aggravante, il Tribunale ha riqualificato il fatto e dichiarato la prescrizione. Trematerra assolto da un’altra accusa, assolto anche Maiorano. Sette le condanne

Il concorso esterno in associazione mafiosa contestato a Michele Trematerra e Angelo Gencarelli al capo 30 è stato riqualificato e dichiarato prescritto, dopo il venir meno dell’aggravante mafiosa. È uno dei passaggi centrali della sentenza di primo grado del processo Acheruntia, pronunciata dal Tribunale di Cosenza l’11 novembre.

Per l’ex assessore regionale all’Agricoltura Michele Trematerra, dunque, quella contestazione si conclude con una dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione del reato riqualificato. L’assoluzione «perché il fatto non sussiste» riguarda invece la distinta accusa del capo 29. Angelo Gencarelli, oltre alla prescrizione del capo 30, è stato condannato a tre anni per il diverso reato contestato al capo 23.

Il dispositivo, letto dopo mezzogiorno dalla presidente Carmen Ciarcia, comprende complessivamente sette condanne, diverse assoluzioni e altre dichiarazioni di prescrizione. Assolto anche l’ex sindaco di Acri Luigi Maiorano.

Il collegio è composto, oltre che dalla presidente, dai giudici Fabio Squillaci ed Eleonora Palmieri. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni. La sentenza non è definitiva.

Trematerra e Gencarelli: cosa ha deciso il Tribunale sul capo 30

La distinzione tra i diversi esiti è essenziale per comprendere la decisione. Il capo 30 riguardava l’originaria contestazione di concorso esterno in associazione mafiosa nei confronti di Trematerra e Gencarelli. Venuta meno l’aggravante mafiosa, il Tribunale ha riqualificato il fatto e dichiarato estinto per prescrizione il reato così individuato.

Su questo punto, quindi, non è stata pronunciata un’assoluzione nel merito.

Le sette condanne

La pena più alta è stata inflitta ad Adolfo D’Ambrosio, condannato a 14 anni di reclusione per i reati contestati ai capi 12, 17, 18, 19 e 20. Andrea Cello è stato condannato a nove anni per i capi 17 e 18, mentre Alfredo Bruno ha riportato una condanna a otto anni per il capo 18.

Il Tribunale ha disposto cinque anni di reclusione ciascuno per Domenico Cappello e Massimo Greco, entrambi per il capo 12, escludendo la continuazione.

Per Angelo Gencarelli la pena è di tre anni, in relazione al capo 23. Gemma Martorino è stata condannata a due anni e otto mesi per il capo 22, anche in questo caso con l’esclusione dell’aggravante mafiosa.

Le assoluzioni

Michele Trematerra è stato assolto dal capo 29 «perché il fatto non sussiste». Con la stessa formula è stato assolto Luigi Maiorano.

Il Tribunale ha assolto Luigi Belsito, Enzo La Greca e Giuliano Bevilacqua «per non aver commesso il fatto». Per Giuseppe Perri detto “Pino” sono state pronunciate assoluzioni con le formule «per non aver commesso il fatto» e «perché il fatto non sussiste», riferite a contestazioni differenti.

Assoluzione «perché il fatto non sussiste» anche per Claudio Dolce e, rispetto a due contestazioni, per Gianpaolo Ferraro. Salvatore Gencarelli è stato assolto da quattro contestazioni: per due «per non aver commesso il fatto» e per le altre due «perché il fatto non sussiste».

Tra gli imputati condannati per altri reati, Andrea Cello è stato assolto dal capo 21 «per non aver commesso il fatto»; Adolfo D’Ambrosio dal capo 16 «perché il fatto non sussiste»; Massimo Greco dal capo 1 «per non aver commesso il fatto» e dal capo 6 «perché il fatto non sussiste».

Le altre prescrizioni e la posizione di D’Ambrosio

Oltre al capo 30 contestato a Trematerra e Angelo Gencarelli, sono stati dichiarati prescritti i reati attribuiti a Luigi Belsito ai capi 2 e 3, ad Antonio Rosa ai capi 4 e 4 bis, a Massimo Greco al capo 13 e a Gianpaolo Ferraro ai capi 5 e 14.

La prescrizione riguarda anche Francesco Abbruzzese, per il capo 14, ed Elio Abbruzzese, Franco Caruso e Giuseppe Burlato, per il capo 28. Per queste contestazioni il dispositivo indica l’esclusione delle aggravanti contestate.

Per Adolfo D’Ambrosio, invece, il Tribunale ha dichiarato di non doversi procedere sul capo 1 perché già condannato con sentenza irrevocabile per il medesimo fatto. Si tratta del precedente giudicato del processo Vulpes, richiamato anche nelle conclusioni della Dda.

Le pene accessorie e le parti civili

Il collegio ha applicato l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ad Alfredo Bruno, Domenico Cappello, Andrea Cello, Adolfo D’Ambrosio e Massimo Greco. Per Angelo Gencarelli è stata disposta l’interdizione temporanea per cinque anni.

Bruno, Cappello, Cello, D’Ambrosio e Greco sono stati inoltre condannati in solido al risarcimento del danno in favore della Regione Calabria. Per Bruno, Cello e D’Ambrosio il risarcimento riguarda anche Poste Italiane e Francesco Pisculli, con danni da quantificare in separata sede.

Il Tribunale ha disposto il rimborso delle spese processuali alle parti civili indicate, rigettando la richiesta di provvisionale e le domande delle altre parti civili costituite.

Gli atti trasmessi alla Procura

È stata disposta anche la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza sull’ipotesi di favoreggiamento personale nei confronti di Giuseppe Le Pera, Patrizia Gencarelli, Salvatore Gabriele, Rico Gabriele e Luca Marzullo. Il provvedimento demanda ulteriori valutazioni alla Procura e non costituisce una pronuncia di responsabilità nei loro confronti.

L’inchiesta sulla presunta articolazione della cosca Lanzino

L’operazione Acheruntia risale al luglio 2015. L’ipotesi iniziale della Dda riguardava la presenza ad Acri di un’articolazione collegata alla cosca Lanzino di Cosenza, che avrebbe esercitato la propria influenza sulle attività economiche, amministrative e politiche del territorio.

Le contestazioni comprendevano, a vario titolo, ipotesi associative, estorsioni, concussione, corruzione elettorale, usura e altri reati. Al termine del dibattimento, la pm Filomena Aliberti aveva chiesto l’assoluzione di Trematerra e Maiorano, in un quadro nel quale era stata ridimensionata la qualificazione mafiosa di diverse accuse.

Nel collegio difensivo figurano, tra gli altri, gli avvocati Pierluigi Pugliese, Luca Acciardi, Antonio Quintieri, Gianpiero Calabrese, Vincenzo Guglielmo Belvedere, Luigi Ripoli, Andrea Caruso, Matteo Cristiani, Marcello Manna, Cesare Badolato, Giuseppe Manna, Andrea Sarro, Raffaele Rigoli e Francesco Calabrò.