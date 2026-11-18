La Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato integralmente la condanna a otto mesi di reclusione per falso in bilancio nei confronti di Michele Manes, titolare della Manes snc, azienda di Acri specializzata nella rivendita di prodotti petroliferi.

La decisione conferma l’esito del processo di primo grado celebrato davanti al Tribunale collegiale di Cosenza. Al centro della vicenda c’è il bilancio straordinario predisposto dopo la morte del fratello dell’imputato, Valerio Manes, e la successiva controversia sul valore delle quote da liquidare ai suoi familiari. La condanna è di secondo grado e non risulta definitiva.

La morte del fratello e la controversia sulle quote

La vicenda ha origine nel 2017, quando muore Valerio Manes, che fino a quel momento aveva gestito l’azienda insieme al fratello Michele. Si apre così la questione della liquidazione del 50% delle quote sociali alla moglie e ai tre figli del socio scomparso.

Secondo la posizione sostenuta da Michele Manes, quelle quote non avevano valore. A supporto di questa valutazione veniva presentato un bilancio straordinario che descriveva una società in perdita.

Gli eredi contestavano questa ricostruzione e si rivolgevano al Tribunale civile per ottenere l’accertamento del valore della partecipazione societaria.

La valutazione dei consulenti: quote da 400mila euro

Nel procedimento civile si confrontavano consulenze con conclusioni differenti. Nel 2022, dopo cinque anni di contenzioso, i consulenti nominati dal Tribunale attribuivano alle quote un valore di 400mila euro, discostandosi dalla valutazione sostenuta dall’amministratore.

È su questo contrasto, relativo alla situazione economica dell’azienda e al valore della partecipazione del socio defunto, che si sviluppa anche la vicenda penale.

Dalla denuncia alla conferma della condanna

La denuncia presentata dalla vedova e dai figli di Valerio Manes dava avvio a un’indagine per falso in bilancio nei confronti di Michele Manes, divenuto amministratore unico della società.

Il procedimento approdava davanti al Tribunale collegiale di Cosenza. Al termine del dibattimento, il pubblico ministero Antonio Bruno Tridico chiedeva una condanna a un anno; i giudici stabilivano invece una pena di otto mesi, ora confermata integralmente dalla Corte d’Appello di Catanzaro.

Michele Manes è difeso dall’avvocato Giorgio Misasi. I familiari di Valerio Manes sono assistiti dagli avvocati Pierluca Bonofiglio e Alessandra Amantea.