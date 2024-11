Episodio di cronaca questo pomeriggio a Rende dove, a seguito di un diverbio, un uomo è stato aggredito. Si tratta di Francesco Mercurio, candidato a sostegno della coalizione di Carlo Guccione. Nei giorni scorsi era stato oggetto di una intimidazione, gli era stato recapitato a casa un proiettile.

RENDE (CS) - Accompagnato in ospedale, le sue condizioni non sarebbero gravi. Francesco Mercurio non sarebbe in pericolo di vita, lavora all'università della Calabria ed è stato colpito da una persona che poi si è allontanata a bordo di uno scooter. Sull'episodio indagano i carabinieri di Rende.