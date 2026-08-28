Renato Elia, l'uomo ferito stamani nell'agguato a Lauropoli di Cassano allo Ionio dove è stato ucciso Giuseppe Scorza, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per l'asportazione della milza nell'ospedale di Castrovillari. Le sue condizioni, secondo quanto si apprende, risultano stabili.

Sul luogo del delitto ha compiuto un sopralluogo la sostituta procuratrice di della Procura di Castrovillari Angela Cioffi. Le indagini per ricostruire la dinamica dell'agguato sono affidate ai Carabinieri della compagnia di Cassano sotto il coordinamento della Procura di Castrovillari guidata da Alessandro D'Alessio.

Non si esclude che, nelle prossime ore, il fascicolo possa passare nelle mani della Dda di Catanzaro.

La salma di Scorza, intanto, è stata trasferito all'Azienda ospedaliero-universitaria "Dulbecco" di Catanzaro dove nei prossimi giorni sarà sottoposto all'esame autoptico che sarà disposto dalla Procura di Castrovillari.