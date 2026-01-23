Proseguono senza sosta le attività dei vigili del fuoco dopo la forte perturbazione che nei giorni scorsi ha colpito Calabria, Sardegna e Sicilia: 2.800 gli interventi conclusi dalle squadre del Corpo nazionale.

Squadre al lavoro in Calabria, specie lungo la fascia ionica: ruspe ed escavatori in azione a Catanzaro Lido per liberare da sabbia e fango alcune aree danneggiate dalle forti mareggiate. Sul territorio regionale sono stati portati a termine oltre 600 interventi.

Anche in Sardegna, nell'area orientale, si continua a lavorare: dall'inizio dell'emergenza, sull'isola sono stati effettuati oltre 500 interventi.

Il carico di lavoro maggiore si registra in Sicilia, dove l'ondata di maltempo ha richiesto l'espletamento di 1.700 interventi, mentre restano da gestire 300 richieste per fronteggiare le quali il dispositivo di soccorso è stato rinforzato con il richiamo in servizio di 100 unità: operazioni attualmente in atto soprattutto nel catanese, in particolare per dissesti statici, con distacchi di intonaci e frontalini pericolanti, oltre a lamiere divelte e danni causati dall'acqua.