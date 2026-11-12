Il 57enne è accusato di essere a capo dell'associazione “Conoscenza e Libertà”, finita al centro di un'inchiesta su presunte manipolazioni degli adepti e richieste di denaro, gioielli e auto di lusso

Sono stati disposti gli arresti domiciliari a Rossano per Alfredo Mangone, 57 anni, accusato di essere a capo di una presunta setta con sede a Pietralunga, in Umbria. La misura sostituisce la custodia cautelare in carcere, precedentemente confermata dal Tribunale del Riesame.

L’indagine riguarda l’associazione “Conoscenza e Libertà”, che aveva sede in un casale e si presentava come ente del terzo settore impegnato nell’organizzazione di corsi di alchimia e trasmutazione spirituale.

Secondo gli inquirenti, dietro queste attività si sarebbe nascosto un sistema capace di condizionare gli aderenti e spingerli a consegnare migliaia di euro, automobili di lusso e gioielli. Accuse che dovranno essere accertate nel procedimento.

Il nuovo provvedimento consente a Mangone di lasciare il carcere e di trascorrere la custodia cautelare a Rossano. Nel precedente passaggio davanti al Riesame, gli arresti domiciliari erano stati disposti per la sua compagna, una donna moldava di 48 anni.