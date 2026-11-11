Una mail anonima ha fatto scattare le procedure di sicurezza in numerosi istituti della città metropolitana. Evacuazioni e controlli delle forze dell’ordine, mentre si cerca di risalire agli autori delle minacce

Allarme bomba in decine di scuole italiane, comprese diverse strutture scolastiche di Reggio Calabria e provincia. Tra le primissime ad essere evacuate il Vinci, il Piria e il Liceo Artistico. Evacuazioni anche a Gioiosa, Roccella e Caulonia. Verifiche in corso da parte delle Forze dell’Ordine in decine di istituti di tutto il territorio, molte delle quali stanno procedendo come da protocollo.

Nella mattinata di oggi, mercoledì 11 novembre, una mail anonima contenente una segnalazione sulla presunta presenza di ordigni esplosivi è stata recapitata a numerosi istituti, facendo scattare le procedure di sicurezza.

In diverse città italiane, studenti e personale scolastico sono stati evacuati per consentire alle forze dell’ordine di effettuare le necessarie verifiche. Sono in corso le operazioni di bonifica degli edifici interessati, mentre resta da accertare l'attendibilità delle minacce.

Negli istituti interessati sono state attivate le procedure di sicurezza, con contatti diretti con la Prefettura e il centro emergenze. La minaccia viene al momento considerata poco attendibile, anche alla luce dell'allerta diffusa su scala nazionale. «Il dirigente scolastico – ci spiega un rappresentante di uno degli Istituti coinvolti – sta predisponendo una comunicazione sul registro elettronico, mentre i genitori che lo desiderano possono prelevare i propri figli». Intanto, sul posto stanno arrivando anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.

L'episodio arriva a pochi giorni da un'analoga ondata di messaggi intimidatori che aveva coinvolto circa 280 dirigenti scolastici in tutta Italia. Anche in quella circostanza erano scattati controlli e accertamenti.

La situazione è in evoluzione, con le autorità impegnate nelle verifiche e nell'individuazione della provenienza delle comunicazioni anonime. Al momento non risultano conferme sulla presenza effettiva di ordigni.

La nota del Cassiodoro – Don Bosco di Pellaro

Anche l’Istituto comprensivo «Cassiodoro – Don Bosco» di Pellaro è stato raggiunto dalla mail contenente la minaccia. Con una comunicazione urgente indirizzata alle famiglie, il dirigente scolastico ha confermato di aver immediatamente contattato le forze dell’ordine, invitando i genitori a valutare il ritiro anticipato dei propri figli dai singoli plessi. Una misura precauzionale adottata alla luce dell’allarme che sta interessando numerose scuole italiane, mentre proseguono gli accertamenti delle autorità.

Locri, le parole dell’Assessore Bumbaca

«C’è molta apprensione, ma confidiamo pienamente nell’eccellente lavoro che stanno svolgendo le forze dell’ordine», dichiara Domenica Bumbaca, assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Locri. «La Prefettura ha già impartito le disposizioni necessarie e le forze dell’ordine sono presenti in alcune scuole. Bisogna mantenere la calma, senza abbassare la guardia. I dirigenti scolastici sono stati informati e sono in stretto contatto con la Prefettura e le forze dell’ordine».

Il testo della mail

Nella mail recapitata agli Istituti si legge: «Questo è Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Mis ono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all'interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con ineesco a distanza. L'ho posizionata in modo che l'onda d'urto si prppaghi in tutto l'edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta».