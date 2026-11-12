In relazione alle notizie apparse su alcune testate giornalistiche della città di Crotone in data odierna, secondo le quali questa Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo avrebbe diramato disposizioni volte a tranquillizzare il personale scolastico e gli studenti, invitandoli a rientrare in classe e definendo “falso allarme” le e-mail con presunti allarmi bomba che hanno raggiunto, anche oggi, molti istituti scolastici, si precisa quanto segue.

Questo Ufficio ha tenuto dirette e costanti interlocuzioni con le Forze di Polizia al fine di monitorare la situazione, nonché con l’Ambito territoriale di Crotone dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, precisando che ogni decisione circa l’eventuale evacuazione degli istituti scolastici è rimessa all’autonomia delle medesime istituzioni nelle persone dei propri dirigenti.

L’unico invito rivolto è stato nel senso di mantenere la calma ed evitare fughe precipitose dettate dal panico