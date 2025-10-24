Il plesso di Murano dell’Istituto comprensivo Vivaldi è stato chiuso per motivi igienico-sanitari ma non sono state trovate soluzioni alternative per garantire la continuità didattica. Lamentele anche per il servizio mensa
«Con la presente, noi genitori degli alunni frequentanti il plesso di Murano dell’Istituto Comprensivo Vivaldi di Catanzaro, intendiamo esprimere il nostro profondo disappunto e la più viva indignazione per la gestione della grave situazione che ha coinvolto il suddetto plesso nelle ultime settimane». Inizia così la lettera aperta che i genitori degli alunni del plesso Murano di Catanzaro hanno indirizzato al dirigente scolastico, Maria Antonietta Crea, e al sindaco della città, Nicola Fiorita dopo l’allarme topi nell’istituto.
I fatti
«Da mercoledì 15 ottobre, i bambini sono stati costretti a restare a casa a causa della presenza di ratti all’interno dell’edificio scolastico, con conseguente chiusura della scuola per motivi igienico-sanitari. Dopo diversi giorni di sospensione delle lezioni, la scuola ha riaperto soltanto lunedì 20 ottobre, ma già martedì 21 si è resa necessaria una nuova chiusura, poiché è apparso evidente che non erano state adeguatamente eseguite le operazioni di sanificazione e derattizzazione. A tale situazione si aggiunge la mancanza totale di soluzioni alternative: durante i giorni di chiusura non è stata predisposta alcuna forma di didattica a distanza (DAD), né è stata valutata la possibilità di spostare temporaneamente le classi in altri edifici comunali o strutture disponibili, come sarebbe stato doveroso per garantire la continuità didattica. Questa assenza di misure organizzative ha comportato una vera e propria interruzione del servizio scolastico – denunciano i genitori -, con gravi ripercussioni sull’apprendimento e sul benessere dei bambini, nonché sulle famiglie, costrette a riorganizzarsi senza alcun preavviso».
«Non meno grave è la gestione del servizio di refezione scolastica (gestito da Scamar Srl) che rappresenta un ulteriore e costante disservizio. Il servizio, che avrebbe dovuto essere operativo sin dall’inizio dell’anno scolastico (16 settembre), è stato attivato soltanto lunedì 20 ottobre, compromettendo per oltre un mese il regolare funzionamento del tempo pieno. Inoltre, anche dopo l’avvio, il servizio mensa continua a presentare (come già accadeva l’anno scorso) ritardi nella consegna dei pasti, spesso freddi. Questi fatti evidenziano una grave carenza di coordinamento e di responsabilità tra la scuola e l’amministrazione comunale. La somma di tali disservizi rappresenta a tutti gli effetti una negazione del diritto allo studio e una violazione dei principi di equità e tutela dell’infanzia sanciti dalla Costituzione».
Le richieste dei genitori
In conclusione, le richieste dei genitori sono:
1. chiarimenti ufficiali e trasparenti sulle procedure di derattizzazione e sanificazione realmente effettuate;
2. l’indicazione di chiari responsabili amministrativi delle decisioni e delle omissioni avvenute;
3. la presentazione di un piano concreto per garantire la continuità didattica in caso di nuove emergenze;
4. un miglioramento immediato del servizio mensa, con il rispetto degli orari e degli standard qualitativi previsti;
5. la valutazione di misure compensative per il tempo scuola perduto.
Diritti negati
«Riteniamo inaccettabile che nel 2025 una scuola pubblica debba chiudere per la presenza di roditori e per la mancata organizzazione dei servizi essenziali. I nostri figli hanno diritto a un ambiente scolastico sicuro, pulito e dignitoso, e a un’amministrazione capace di garantire il loro diritto fondamentale all’istruzione. Pretendiamo, e riteniamo nostro pieno diritto, ricevere risposte concrete, tempestive e trasparenti da parte della Dirigenza scolastica e dell’Amministrazione comunale della città di Catanzaro, affinché vengano chiarite le responsabilità di quanto accaduto e adottate misure immediate e durature per ristabilire condizioni dignitose e sicure di frequenza scolastica per i nostri figli. Certi che comprenderete la gravità della situazione e la legittimità delle nostre richieste, restiamo in attesa di un pronto riscontro».