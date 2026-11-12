Dopo le 6.300 scuole coinvolte ieri, nuove minacce e imitatori a Roma. Palazzo Chigi chiede di proseguire le lezioni salvo rischi fondati, mentre l'antiterrorismo indaga e i dirigenti scolastici chiedono filtri contro gli attacchi. Malore per una studentessa a Paternò

Mentre le caselle di posta degli istituti continuano a ricevere minacce, le famiglie cercano risposte e i dirigenti scolastici devono decidere come comportarsi, la politica fatica a trovare unità rispetto alle minacce digitali. Il risultato è una nuova giornata di paura, con un dato ancora provvisorio di 1.803 scuole raggiunte dalle mail minatorie. Ieri erano state circa 6.300.

L'ondata non si è fermata, dunque, dopo la prima raffica di messaggi firmati Mikhail Andropov. E attorno alla sequenza di falsi allarmi si è aperto anche un fronte istituzionale: Palazzo Chigi ha richiamato alla necessità di evitare decisioni automatiche sulle evacuazioni, mentre i dirigenti scolastici chiedono al Ministero dell'Istruzione strumenti centralizzati per riconoscere e bloccare le comunicazioni sospette.

Palazzo Chigi: «Le scuole proseguano regolarmente»

La linea del governo è stata chiarita attraverso una nota di fonti di Palazzo Chigi. I ministri dell'Interno e dell'Istruzione, viene spiegato, hanno dato immediata comunicazione rispettivamente ai prefetti e ai dirigenti scolastici affinché le attività didattiche proseguano normalmente, salvo la presenza di specifici e fondati motivi di allarme valutati dalle autorità territoriali.

«A fronte delle e-mail bombing contenenti minacce di bomba inviate stamattina a una serie di scuole (il dato provvisorio è di 1.803), e prima ancora del Cisr tecnico convocato per il pomeriggio, il governo, attraverso i ministri dell'Interno e dell'Istruzione, ha dato immediata comunicazione, rispettivamente, ai Prefetti e ai dirigenti scolastici perché l'attività scolastica prosegua regolarmente, a meno che - secondo la valutazione che ogni Prefetto opererà sul territorio - non vi siano specifici e fondati motivi di allarme».

La precisazione di Palazzo Chigi riguarda anche le evacuazioni già disposte in alcuni istituti: «La decisione di qualche dirigente scolastico di disporre l'evacuazione di singoli istituti è avvenuta subito dopo l'arrivo delle e-mail bombing, e prima di ricevere le indicazioni dei ministri».

I presidi chiedono filtri contro le mail minatorie

La questione, però, non riguarda soltanto le procedure da seguire quando arriva una minaccia. Gli indirizzi istituzionali delle scuole sono pubblici e le caselle di posta vengono gestite centralmente dal Ministero. Per questo il presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, chiede al Mim di intervenire direttamente sull'infrastruttura informatica.

«Gli indirizzi di posta elettronica delle scuole sono pubblici e le caselle istituzionali sono gestite centralmente dal Ministero dell'Istruzione al quale chiediamo di progettare sistemi di filtraggio e di riconoscimento dei modelli ricorrenti, per evitare che ogni scuola debba fronteggiare in solitudine i messaggi minatori», afferma Giannelli.

Il presidente dell'Anp condivide l'esigenza di un protocollo operativo comune, ma ritiene indispensabile affiancargli un sistema di allerta nazionale. «La sua attuazione sia accompagnata da un canale di allerta centralizzato in grado di avvisare in tempo reale le scuole quando è in corso un attacco massivo».

A Roma spuntano gli emulatori di Mikhail Andropov

Nel frattempo, la sequenza delle minacce si arricchisce di nuovi mittenti. A Roma, accanto alle comunicazioni firmate Mikhail Andropov, è comparsa una mail attribuita a un sedicente “Anonimo Iskrmovic”. Il messaggio annuncia presunti ordigni in alcuni istituti della Capitale e sposta l'orizzonte delle minacce alla mattinata successiva, indicando un orario e diversi plessi scolastici.

Il contenuto, con toni intimidatori e insulti, non rappresenta una conferma della presenza di esplosivi: è un'ulteriore comunicazione minatoria che dovrà essere sottoposta alle verifiche delle autorità. La comparsa di firme diverse, tuttavia, aggiunge un elemento alla vicenda e apre la questione degli emulatori, di chi potrebbe sfruttare il clima di allarme già creato per alimentare nuove segnalazioni.

L'indagine dell'antiterrorismo e il caso della studentessa colta da malore

Sulle mail arrivate ieri e oggi negli istituti della Capitale indagano i pubblici ministeri dell'antiterrorismo della Procura di Roma. Il fascicolo, coordinato dal procuratore capo Francesco Lo Voi, ipotizza i reati di procurato allarme e minacce aggravate. Le prime informative delle forze dell'ordine sono già arrivate all'attenzione dei magistrati, che hanno delegato gli accertamenti. Le verifiche riguarderanno anche i messaggi inviati attraverso server stranieri agli indirizzi di posta elettronica delle scuole.

Le conseguenze dell'ondata di allarmi non sono soltanto organizzative. A Paternò, in provincia di Catania, una studentessa della scuola media Virgilio ha accusato un malore durante la mattinata. Sul posto è intervenuto il personale del 118. La ragazza, secondo quanto riferito dall'istituto, si è successivamente ripresa. Gli altri studenti erano stati inizialmente evacuati, ma dopo un'ordinanza del comandante dei carabinieri locale sono rientrati nelle classi.

Tra minacce, imitazioni e decisioni da assumere in tempi stretti, la giornata restituisce l'immagine di un sistema scolastico costretto a fare i conti con un attacco che sfrutta la facilità di diffusione delle comunicazioni digitali. La priorità resta verificare ogni segnalazione senza sottovalutare i rischi, ma anche senza lasciare che messaggi non accertati diventino uno strumento per paralizzare le scuole e moltiplicare il panico.