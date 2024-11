Il 30 settembre si celebrerà in tutta Italia la prima giornata nazionale della prevenzione sismica, in occasione della quale saranno organizzati punti informativi nelle principali piazze delle città italiane per sensibilizzare il cittadino sull’importanza della prevenzione sismica.

L’evento sarà curato dagli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti che allestiranno i punti informativi nelle piazze della provincia di Cosenza.

Ingegneri ed Architetti esperti in prevenzione sismica, attraverso la loro competenza tecnica e professionale che metteranno a disposizione dei cittadini, spiegheranno cos’è il rischio sismico in modo chiaro e alla portata anche dei non esperti della materia, e illustreranno i fattori che possono incidere sulla sicurezza delle abitazioni nonché le agevolazioni finanziarie (Sima Bonus e Eco Bonus) oggi a disposizione per migliorarla, con spese rimborsabili fino all’85% a carico dello Stato.

Il programma "Diamoci una scossa"

Nelle piazze allestite per promuovere la Prevenzione Sismica sarà presentato il programma di visite tecniche ed informative “Diamoci una scossa”, a costo zero.

Si tratta di un programma di prevenzione attiva, non solo una campagna informativa, che permetterà di passare dal dire al fare, con visite programmate presso le abitazioni da parte di ingegneri ed architetti esperti in materia di prevenzione sismica che non comporterà nessun onere per i richiedenti.

Migliaia di professionisti, per tutto il mese di novembre, parteciperanno volontariamente all’iniziativa, consapevoli dell’importanza del ruolo tecnico che ricoprono, fondamentale per la messa in sicurezza del Paese.

Il programma di visite tecniche “Diamoci una Scossa!” si svolgerà dal 22 ottobre al 30 novembre.

La Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica è una iniziativa del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ed è promossa dalla Fondazione Inarcassa.

Per la prima volta in Italia viene realizzata una campagna di sensibilizzazione, estesa in maniera capillare sul territorio, attraverso quei professionisti che si occupano con competenze, compiti e finalità diverse, del rischio sismico.