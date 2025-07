A fuoco pinete e aree boscate tra Bisignano, Praia a Mare, San Giovanni in Fiore e altri comuni. Squadre a terra in azione, ma il caldo e i terreni impervi complicano le operazioni

È un’estate complicata sul fronte incendi in Calabria. Diversi focolai sono stati segnalati nelle ultime ore, in particolare nel Cosentino, mentre le risorse aeree a disposizione risultano limitate rispetto alle necessità. Le squadre di terra, intanto, sono al lavoro senza sosta.

Un fronte attivo si trova a Bisignano, in località Rottani, dove è coinvolta una pineta. Situazione simile a Praia a Mare, dove è in corso un incendio in area boscata, per il quale è stato richiesto l’intervento dei mezzi aerei. Operazioni in corso anche tra Castrovillari, Cassano allo Ionio e lungo i fiumi in zona Platani.

Focolai si registrano anche a Fuscaldo, Verbicaro e San Giovanni in Fiore, quest’ultimo particolarmente impegnativo per estensione e persistenza delle fiamme. Qui sono al lavoro circa 100 operai, personale di Calabria Verde e dai Vigili del Fuoco. Nel frattempo, l’incendio che aveva colpito Lungro è stato domato. Non si segnalano, al momento, danni a persone né ad abitazioni.

L’attivazione di numerosi fronti quasi in contemporanea – e con temperature in forte aumento – rende complessa la gestione degli interventi, anche per via della scarsa disponibilità di mezzi aerei, fondamentali nei territori impervi.