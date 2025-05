Sul posto sono intervenuti il personale Anas e le forze dell’ordine per gestire la viabilità in sicurezza e consentire il ripristino della circolazione

Un incidente stradale è avvenuto sulla Strada Statale 106 nel Comune di Amendolara. A scontrarsi al chilometro 395, in direzione nord, tre auto con il ferimento di una persona. Il traffico è temporaneamente bloccato.

Sul posto sono intervenuti il personale Anas e le forze dell’ordine per gestire la viabilità in sicurezza e consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. Le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli sono tuttora in corso.