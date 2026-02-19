Sul posto ci sono il sindaco Alberto Bottone, i responsabili dell’ufficio tecnico, gli operai incaricati e il consigliere regionale di Forza Italia, Antonio De Caprio. Sono ancora in corso i rilievi e le stime del danno

La strada comunale di località Mercuri di Orsomarso, ex arteria provinciale, è stata chiusa al transito questa mattina per una vistosa frana che ha interessato gran parte della carreggiata e che si estende nel terreno adiacente. La strada è transennata e l’area franata è debitamente segnalata con del nastro bianco e rosso.

Sul posto sono corsi il sindaco Alberto Bottone, i responsabili dell’ufficio tecnico, gli operai incaricati e il consigliere regionale di Forza Italia, Antonio De Caprio, nativo proprio di Orsomarso e due volte sindaco del piccolo borgo cosentino dal 2014 al 2020. Sono ancora in corso i rilievi e le stime del danno.