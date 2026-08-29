Due comunità unite nello stesso dolore. È morta a 29 anni Anna Pagano, maresciallo della Guardia di Finanza originaria di Trentola Ducenta e in servizio a Cosenza.

La giovane prestava servizio presso il Nucleo di polizia economico-finanziaria del Comando provinciale delle Fiamme Gialle. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione tra i colleghi e nel comune casertano nel quale vivono i suoi familiari.

Il servizio a Cosenza

Gli impegni professionali avevano portato Anna Pagano lontano dalla Campania. A Cosenza svolgeva il proprio incarico nel Nucleo Pef, reparto impegnato nelle attività di contrasto agli illeciti economici e finanziari.

Nonostante la distanza, aveva mantenuto un rapporto costante con Trentola Ducenta e tornava spesso nella comunità d’origine, dove era conosciuta e apprezzata.

Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza si è unito al dolore della famiglia, esprimendo la vicinanza dei colleghi.

Il cordoglio a Trentola Ducenta

La notizia si è diffusa rapidamente a Trentola Ducenta, suscitando sgomento per la morte della giovane concittadina. La comunità era già stata colpita, nei giorni precedenti, da un altro grave lutto.

Anna Pagano affrontava da tempo un periodo particolarmente difficile, vissuto con riservatezza.

Oggi i funerali

I funerali si svolgeranno oggi, sabato 29 agosto. Il corteo funebre partirà alle 16.30 dall’abitazione di via Plinio e raggiungerà la chiesa di San Michele Arcangelo a Trentola Ducenta, dove sarà celebrata la Messa.

Al termine del rito, il feretro proseguirà verso il cimitero di San Marcellino per l’ultimo saluto.