È passato un mese dal violento nubifragio che il 9 e 10 ottobre ha messo in ginocchio l'Area Grecanica, lasciando dietro di sé strade interrotte, frane, abitazioni allagate e interi territori alle prese con le conseguenze del maltempo. L'emergenza delle prime ore ha lasciato spazio alla conta dei danni e agli interventi di ripristino, mentre il quadro economico comincia ad assumere dimensioni importanti. La Regione Calabria ha approvato la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per dodici Comuni del comprensorio, con una prima stima di almeno 20 milioni di euro di danni alle infrastrutture pubbliche.

Il provvedimento della Giunta regionale, approvato il 9 novembre, riguarda Africo, Bagaladi, Bova, Condofuri, Melito Porto Salvo, Montebello Jonico, Motta San Giovanni, Palizzi, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo e Staiti. Una ricognizione ancora parziale, considerato che restano da quantificare compiutamente i danni subiti dalle abitazioni private e dalle attività produttive. Oltre 3,5 milioni di euro sono già stati sostenuti dai Comuni per gli interventi di somma urgenza, mentre si attende la decisione del Governo sulla richiesta avanzata dalla Regione.

Intanto, sul territorio, proseguono i lavori per restituire sicurezza e percorribilità alla rete viaria. La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha quantificato in circa 11 milioni di euro il fabbisogno per gli interventi sulle strade dell'Area Grecanica, attraverso le schede di somma urgenza trasmesse per affrontare le criticità provocate dal nubifragio. Una richiesta che comprende numerosi tratti della viabilità provinciale, alcuni dei quali necessitano di opere strutturali che richiederanno ulteriori finanziamenti.

Particolare attenzione è rivolta alla SP23, la strada provinciale che collega Melito Porto Salvo a Roccaforte del Greco, uno dei collegamenti maggiormente compromessi dalle piogge di ottobre. Lungo il tracciato, fondamentale per raggiungere il centro montano, una frana aveva riversato sulla carreggiata una notevole quantità di terreno e materiale roccioso, creando gravi difficoltà alla circolazione e mettendo a rischio l'accessibilità del paese. Gli interventi attualmente in corso interessano il punto principale del cedimento, ma si estendono anche ad alcuni tratti più a valle, dove sono state individuate condizioni di instabilità dei versanti e il rischio di ulteriori smottamenti. In questi punti si sta intervenendo preventivamente, con l'obiettivo di scongiurare nuove interruzioni lungo un'arteria essenziale per i collegamenti con l'entroterra.

Resta delicata anche la situazione di San Lorenzo, dove il nubifragio ha provocato il cedimento della carreggiata nella zona di Santa Maria, aprendo una voragine nella quale era precipitata un'automobile, fortunatamente senza conseguenze mortali per il conducente. Il maltempo aveva inoltre reso necessaria l'evacuazione di numerosi residenti dalle abitazioni di Viale degli Aranci, a Marina di San Lorenzo, a causa delle condizioni di pericolo determinate dalle precipitazioni e dalle criticità idrogeologiche. Nei giorni successivi erano stati avviati interventi di pulizia e regimazione delle acque sui torrenti Arcina e Agrifa. La messa in sicurezza delle aree interessate e il ripristino delle infrastrutture danneggiate restano questioni centrali, mentre numerose famiglie attendono ancora di poter rientrare nelle proprie abitazioni.

Altri interventi riguardano Bova Marina, nella zona sottostante Capo San Giovanni, dove sono previsti lavori per circa 30mila euro destinati alla rimozione del materiale franato. Nel territorio di Bova sono invece programmati interventi per ulteriori 50mila euro sulla viabilità di collegamento con Casalnuovo. A Palizzi, invece, il fabbisogno segnalato raggiunge circa un milione di euro, necessario per affrontare le criticità riscontrate lungo il tracciato provinciale.

Una parte delle operazioni viene portata avanti anche attraverso Castore, società di servizi della Città Metropolitana, impegnata nella rimozione dei detriti e del materiale accumulato sulle carreggiate. Proprio in queste ore i mezzi stanno intervenendo a Montebello Jonico, nello snodo stradale verso Fossato, con lavori previsti anche nei prossimi giorni per liberare la sede stradale dai materiali inerti.

C'è poi un altro elemento che distingue profondamente questo nubifragio dal precedente ciclone Harry: l'entità dei danni subiti dai privati. Se il ciclone aveva colpito soprattutto infrastrutture e territorio, le precipitazioni di ottobre hanno investito direttamente abitazioni, beni familiari e attività economiche. A Melito Porto Salvo la furia dell'acqua ha trascinato automobili fino al mare, mentre case, esercizi commerciali e aziende sono stati invasi da acqua e fango. Particolarmente drammatica la situazione di San Lorenzo, dove oltre venti persone risultano ancora sfollate dalle proprie abitazioni, soprattutto nella zona di Viale degli Aranci, a Marina di San Lorenzo. Famiglie costrette a lasciare le case, mobili ed elettrodomestici distrutti, sacrifici di una vita cancellati nel giro di poche ore. In contrada Arcina l'acqua ha invaso le abitazioni, lasciando i residenti alle prese con danni pesantissimi. Un bilancio che riguarda anche il tessuto produttivo, con imprese e attività commerciali duramente colpite, per le quali il ritorno alla normalità richiederà tempo e risorse. È su questo fronte che il conto dell'emergenza rischia di crescere sensibilmente: i 20 milioni di euro stimati dalla Regione riguardano esclusivamente il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche, mentre resta ancora da completare la quantificazione dei danni alle proprietà private e alle attività produttive. Una voce che si preannuncia particolarmente consistente e che potrebbe aumentare in maniera significativa il fabbisogno complessivo per la ricostruzione.

Sono interventi che consentono di affrontare le situazioni più urgenti, mentre per le opere di maggiore entità sarà necessario attendere la disponibilità delle risorse richieste. Il sindaco metropolitano Francesco Cannizzaro ha già avviato le interlocuzioni a livello nazionale, sia sul fronte dell'emergenza sia per il reperimento di finanziamenti ordinari, indispensabili per affrontare una situazione che va ben oltre i danni provocati dalle precipitazioni di ottobre.

Sul tavolo rimane infatti una questione che riguarda l'intera rete stradale metropolitana, estesa per circa duemila chilometri. Fino al 2010, secondo quanto riferito dalle autorità, i trasferimenti ex ANAS garantivano risorse annuali nell'ordine di 18-20 milioni di euro. Negli ultimi quindici anni quei finanziamenti si sono progressivamente ridotti, lasciando disponibilità nell'ordine di appena 2-3 milioni di euro, attraverso risorse del Ministero delle Infrastrutture e della Protezione civile.

Una contrazione che ha inciso sulla possibilità di programmare la manutenzione ordinaria e soprattutto quella preventiva, rendendo sempre più frequente il ricorso agli interventi successivi a frane, cedimenti e danneggiamenti. La richiesta che arriva dalla Città Metropolitana è dunque quella di un piano straordinario di manutenzione della viabilità provinciale, sostenuto da finanziamenti statali adeguati all'estensione e alla fragilità della rete.

A un mese dal nubifragio, l'Area Grecanica prova così a recuperare una normalità ancora condizionata dalle ferite lasciate dal maltempo. I cantieri aperti rappresentano una prima risposta, mentre gli undici milioni richiesti per le strade provinciali e la procedura per il riconoscimento dello stato di emergenza misurano la portata degli interventi ancora necessari. Il conto definitivo, però, resta ancora tutto da scrivere: ai danni pubblici dovranno aggiungersi quelli di centinaia di famiglie e attività economiche.