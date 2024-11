I commissari hanno altri tre mesi per effettuare accertamenti sull’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia e verificare l’esistenza di condizionamenti criminali o infiltrazioni mafiose. A concedere la proroga è stata la Prefettura di Vibo Valentia che il 22 novembre scorso aveva disposto l’accesso agli atti attraverso la nomina – da parte del prefetto Giovanni Paolo Grieco – di un’apposita Commissione dopo una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e dopo il via libera ottenuto dal Ministero dell’Interno.

Una decisione – quella dell’invio di una Commissione di accesso agli atti all’Asp di Vibo – il cui profilo poteva emergere fin dal maggio scorso sulla base del contenuto dell’inchiesta antimafia denominata Maestrale-Carthago condotta dai carabinieri con il coordinamento della Dda di Catanzaro guidata dal procuratore Nicola Gratteri. Le tesi investigative sono state poi avvalorate dal gip distrettuale e da qui la necessità di intervenire in maniera decisa sull’Asp di Vibo al fine di fare luce su ogni aspetto oscuro relativo alla sua gestione – a partire dalle passate gestioni – e sugli “appetiti” politici e criminali capaci di svilirne ruolo, prestigio e funzione. Continua a leggere sul Vibonese.