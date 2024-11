Per l'ex sindaco di Riace in Appello la condanna è passata da tredici a un anno e mezzo con pena sospesa. Fioccano i commenti della politica, tra chi festeggia sostenendo che «la solidarietà non può essere un reato» e chi condanna il suo modello di accoglienza dei migranti

Da tredici ad appena un anno e mezzo, con pena sospesa: i giudici della Corte d’Appello di Reggio Calabria hanno stravolto la sentenza di primo grado emessa dal tribunale di Locri nei confronti di Mimmo Lucano. Un processo su cui si è a lungo discusso, quello che vede al centro l’ex sindaco di Riace e il suo modello di accoglienza e integrazione dei migranti. E oggi, dopo che i giudici di Reggio lo hanno assolto per reati come associazione a delinquere, truffa e peculato, condannandolo solo per falso, arrivano anche le reazioni della politica, calabrese e non. E se per gli esponenti di sinistra giustizia è fatta, a destra c'è invece chi pensa che l'ex sindaco di Riace sia «colpevole politicamente».

Oliverio: «Giustizia è arrivata»

«La giustizia è arrivata. Non abbiamo mai avuto dubbi: Mimmo Lucano è una persona onesta». Lo afferma in una nota l'ex presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, secondo cui il già sindaco di Riace è «un uomo che ha dedicato il fiore della sua gioventù all'accoglienza degli ultimi. La giustizia ha fatto piazza pulita da trame, veleni e strumentalizzazioni alimentate per meschini interessi politici. Viva la Giustizia. Il modello Riace è un valore alto ed insopprimibile, un valore della Civiltà europea, una risposta intelligente, umana e razionale all'immigrazione. Un grande abbraccio a Mimmo».

Antoniozzi (Fdi): «Lucano colpevole politicamente»

Di tono decisamente diverso la dichiarazione post sentenza del vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi. «A Mimmo Lucano auguro che la Cassazione cancelli anche la condanna residua ma lui è colpevole politicamente di avere proposto un modello di accoglienza insostenibile. La condanna di primo grado - prosegue - mi era sembrata sproporzionata in un Paese nel quale spesso per omicidi si prendono pene irrisorie ma, ripeto, sarei felicissimo sinceramente se Lucano fosse assolto al terzo grado. Quello che non si può assolvere è un modello politico del tutto sbagliato, insostenibile e peraltro all'epoca promosso dal Pd che, successivamente, fece finanche finta di conoscere l'ex sindaco di Riace. Se nel suo paese, dopo di lui, è stato eletto un sindaco leghista significa che quel tipo di integrazione era imposta e non accettata».

Rifondazione comunista: «Ha dimostrato che l'accoglienza può realizzarsi»

«Salutiamo con gioia e sollievo la sentenza che ha cancellato l'impianto accusatorio che aveva portato all'abnorme condanna del nostro fratello e compagno Mimmo Lucano». Lo affermano in una nota Maurizio Acerbo, segretario nazionale, e Stefano Galieni, responsabile immigrazione del Partito della Rifondazione comunista, coordinamento di Unione Popolare. «In appello - proseguono - rimane solo una condanna a un anno e sei mesi con sospensione condizionale sulla quale gli avvocati di Mimmo attendono motivazioni. Abbiamo sempre ripetuto che Mimmo non era un delinquente ma un compagno generoso che ha dedicato tutto se stesso alla rinascita della sua terra e alla solidarietà umana. Dopo questa sentenza dovrebbero vergognarsi tutti gli esponenti politici della destra, del Pd e del M5S che contro Mimmo scatenarono ispezioni e poi una canea vergognosa. L'esperienza di Riace ha dimostrato che l'accoglienza poteva e può realizzarsi in una maniera positiva per tutta la comunità, come occasione di lavoro, arricchimento culturale, rivitalizzazione del territorio. Hanno cercato di distruggere il modello Riace - sostengono gli esponenti di Rifondazione - perché vogliono riempire la penisola di prigioni per migranti su cui fare affari. Un'esperienza come Riace avrebbe avuto bisogno di un supporto tecnico-amministrativo non di inquisitori alla ricerca del modo per cancellarla. Ricordiamo che in primo grado il Tribunale di Locri aveva condannato Mimmo ad oltre 13 anni, sulla base di un teorema che aveva al centro quasi 20 anni di straordinaria esperienza di convivenza con richiedenti asilo nel piccolo borgo di Riace. Accogliere e costruire una società aperta senza farlo divenire business era inaccettabile per il potere in Italia e Mimmo Lucano, per tanto tempo celebrato in quanto sindaco della solidarietà, lo è stato per quasi tre mandati, è stato additato come pericolo pubblico ed esiliato. Riace - concludono Acerbo e Galieni - è viva e oggi festeggiamo con Mimmo la fine di un incubo. Come insegnava Bob Dylan 'bisogna essere onesti per fare il fuorilegge'. Mimmo Lucano è una persona onesta che non ha intascato neanche un euro e ha salvato tante vite. Un abbraccio fortissimo e un saluto a pugno chiuso a Mimmo da tutte le compagne e i compagni di Rifondazione Comunista».

Fratoianni: «Solidarietà non può essere reato»

«Noi non avevamo dubbi: la solidarietà non può essere un reato. Ora anche un tribunale lo conferma facendo crollare il castello delle accuse contro Mimmo Lucano. Ne siamo davvero felici». Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. «Un abbraccio a Mimmo - conclude il leader di SI - per tutto quello che ha dovuto passare».

Satta (Upc): «Sentenza rende giustizia a Riace»

La Corte d'appello «rende giustizia a un paese, Riace, che ha fatto dell'accoglienza un punto fermo. Contento per Lucano, seppur la Lega lo avesse già condannato, ma è certo che il modello dell'accoglienza diffusa è l'unico che può funzionare». Lo afferma il segretario del movimento Unione Popolare Cristiana (Upc) Antonio Satta. «Escludere un'intera comunità vuol dire negare quel principio di solidarietà è che alla base della Costituzione», conclude Satta.

Saviano: «La solidarietà non si processa»

«Il modello Riace era un modello vincente: oggi sappiamo che è stato ingiustamente smantellato, sappiamo che l'accoglienza era un modello di sviluppo, che cercare di proteggere chi arriva e di far ripartire il Sud Italia unendo le forze era una strada vincente e giusta. La solidarietà non si processa e oggi sappiamo che la solidarietà non si condanna». Lo dice Roberto Saviano in un video pubblicato sui social, commentando la decisione della Corte d'appello di Reggio Calabria. «È ufficiale, Mimmo Lucano non ha rubato e il modello Riace era un modello di solidarietà che è stato attaccato a sinistra e massacrato ed utilizzato a destra. L'estrema destra al governo non chiederà scusa. Non sentirete Salvini chiedere scusa, né studiare, ammesso che ne sia in grado, gli atti del processo» afferma ancora Saviano che in un post che accompagna il video scrive: «Sono in viaggio e mi arriva la notizia che le accuse a Mimmo Lucano sono totalmente crollate in appello. Da 13 anni richiesti all'inizio del processo, a un anno e sei mesi. Ci fermiamo a far rifornimento e registro questo video pieno di felicità per un amico non solo mio, ma di chiunque ritenga che i diritti di chi non ha diritti vengano prima di ogni becera propaganda politica. Evviva Mimmo, giustizia è (quasi) fatta».

Faraone: «Stravolto quadro accusatorio»

«Mimmo Lucano è stato insultato, infamato, è stato oggetto della più becera propaganda. Contro di lui una crociata politica solo perché aveva impiantato nel suo Comune un modello di accoglienza. Per i giustizialisti c'era tanto altro. Dopo sei anni è stata oggi ripristinata la verità». Lo scrive su X Davide Faraone, deputato di Azione-Italia Viva. «Stravolto il quadro accusatorio. Mimmo, che ha amministrato Riace in maniera onesta - prosegue - ha visto le accuse contro di lui sgretolarsi come un castello di sabbia e la condanna è stata ridotta in appello a un anno e mezzo, con pena sospesa. Capi di imputazione come associazione a delinquere e peculato, frode, falso in atto pubblico, abuso d'ufficio e truffa caduti come birilli. Mimmo non ha tratto benefici per il suo conto corrente, e oggi è stata stabilita la verità. Nessuno ripagherà quest'uomo dalla sofferenza ma per lui si chiude un capitolo. Mai così bella appare la parola fine».

Boldrini: «Felice per Mimmo Lucano»

«Felice per la sentenza d'Appello che assolve Mimmo Lucano dalle accuse più gravi. Modello Riace aveva acceso le speranza di un'accoglienza possibile e umana nei confronti di persone in fuga da guerre e persecuzioni. Un'accoglienza che andava anche a vantaggio della comunità locale colpita da un pesante spopolamento. Lucano ha dovuto subire una terribile gogna solo per avere dimostrato che la solidarietà è possibile e va a vantaggio di tutti. A lui il mio abbraccio». Lo dichiara sui suoi canali social Laura Boldrini, deputata del Pd.