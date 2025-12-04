Il delitto è avvenuto a Taverna nel novembre 2006. Le vittime sono state uccise e date alle fiamme. L’accusa aveva chiesto l’ergastolo

La Corte di Assise d’Appello di Catanzaro ha confermato l’assoluzione di Salvatore Abbruzzo e Francesco Gualtieri, pronunciata in primo grado, rigettando le accuse relative al duplice omicidio di Massimiliano Falcone e Davide Iannoccari, avvenuto nel novembre 2006 a Taverna.

Gli imputati erano accusati di aver commesso il delitto, aggravato dalle modalità mafiose, per contrasti legati al controllo del territorio tra famiglie criminali. Dopo l’uccisione, le vittime sarebbero state trasportate e date alle fiamme nelle campagne di Sorbo San Basile.

Nel corso del processo d’appello, gli avvocati Salvatore Staiano, Guido Contestabile ed Antonio Lomonaco hanno fermamente contestato la validità dell’impianto accusatorio. In particolare, hanno rilevato l’inattendibilità delle dichiarazioni rese da diversi collaboratori di giustizia, le criticità nella consulenza tecnico-scientifica sull’orario della morte e l’irrilevanza delle informazioni intercettive contestate come prova della presenza degli imputati nel luogo del delitto. Il pg aveva chiesto l’ergastolo per entrambi gli imputati.