I Vigili del Fuoco sono intervenuti stamane sulla strada statale 107 Silana-Crotonese, all'altezza di San Fili (Cosenza), dove un'automobile ha prima preso fuoco e poi è esplosa, per cause ancora in corso di accertamento. L'uomo alla guida è riuscito a portare la vettura in una piazzola ed è poi sceso. Non si registrano feriti, ma il traffico veicolare ha subito forti rallentamenti.