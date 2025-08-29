Il sodalizio si occupa del trasporto di pazienti in ospedale. Il furto è avvenuto nel quartiere Sala, è stata sporta denuncia contro ignoti. In mattinata saltati appuntamenti sanitari di persone che dovevano svolgere visite mediche

Una automedica di proprietà dell’associazione di volontariato Santa Maria Soccorso di Catanzaro è stata portata via questa notte da ignoti. Il mezzo era stato parcheggiato in via della Stazione, nel quartiere Sala, nella serata di ieri. Il presidente dell’associazione, Giovanni Procopio, ha questa mattina sporto denuncia contro ignoti per il furto dell’auto utilizzata dai volontari per il trasporto dei pazienti nei presidi ospedalieri.

Questa mattina, in particolare, il mezzo sarebbe servito per accompagnare una donna in ospedale per eseguire il trattamento di dialisi. Amarezza è stata espressa dal presidente del sodalizio, Giovanni Procopio, che ha così commentato l’accaduto: «Si tratta di un fatto grave che non colpisce solo la nostra associazione ma soprattutto i malati che si rivolgono a noi per svolgere visite mediche. Ci occupiamo infatti del trasporto di pazienti che eseguono trattamenti di chemioterapia, di radioterapia e di dialisi; quindi persone che senza il nostro ausilio non possono raggiungere l’ospedale per le cure salvavita». Proprio a causa del furto del mezzo infatti si è reso impossibile il trasporto di una donna di Fossato Serralta, in provincia di Catanzaro, che in giornata avrebbe dovuto eseguire una visita medica.