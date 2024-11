Trasporto sanitario d'urgenza questa mattina da Lamezia Terme (Cz) a Montichiari (Bs) con un Falcon 900 del 31esimo Stormo dell'Aeronautica, per una bambina di 5 anni in imminente pericolo di vita.

Il velivolo, uno degli assetti della Forza Armata pronti 24 ore su 24 per questo genere di necessità - spiega l'aeronautica militare - , su ordine della Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea dell'Aeronautica Militare, è decollato poco prima delle ore 11.30 dall'aeroporto di Lamezia Terme con a bordo la piccola paziente, accompagnata dal papà e da una equipe medica per l'assistenza sanitaria durante il volo. Una volta atterrato a Montichiari, la bambina è stata quindi trasferita in ambulanza all'ospedale di Brescia.

Il trasporto sanitario d'urgenza, come accade in questi casi, è stato richiesto dalla Prefettura di Catanzaro, attivata dall'ospedale di Catanzaro a causa delle critiche condizioni di salute della bimba.