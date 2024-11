Parole d’ordine operatività e supporto. Lamezia Europa dedica i prossimi giorni ai progetti che rientrano nei patti territoriali del Lametino e che vedono le amministrazioni e le imprese concorrere per aggiudicarsi fondi del Mise, ministero dello Sviluppo Economico. Si tratta di risorse destinate a Progetti Pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi, valorizzando modelli gestionali efficienti e pregresse esperienze positive dei soggetti responsabili nell’ambito dei Patti territoriali.

Dopo l’inaugurazione avvenuta nelle scorse settimane della sede nell’area industriale, si va avanti, quindi, con incontri de visu e on line per sviscerare i bandi. Si parte domani mercoledì 12 gennaio alle 15.30 nella sala consiliare del comune di Lamezia Terme dove sotto l’egida del sindaco Paolo Mascaro e dal Presidente della Lameziaeuropa Leopoldo Chieffallo, è in programma un incontro con i sindaci dei comuni del comprensorio lametino nel quale oltre ad approfondire il bando, verranno condivise proposte ed interventi da inserire all’interno del Progetto Pilota da presentare al Mise entro il prossimo 15 febbraio. Parteciperanno all’incontro in presenza o in videoconferenza anche i responsabili di società specializzate sulla tematica della Transizione Digitale per la Pubblica Amministrazione e per le Imprese che stanno collaborando sul progetto con Lameziaeuropa.

Giovedi 13 gennaio 2022 alle ore 10 nel Centro Servizi Lameziaeuropa area industriale Lamezia Terme comparto 1, invece, si analizzeranno i contenuti dell’avviso pubblico destinato alle piccole e medie imprese in scadenza il prossimo 24 gennaio. Anche in questo caso si tratta di progetti pilota per il ministero.

Sul sito della Lameziaeuropa spa www.lameziaeuropaspa.it, è pubblicata dal 15 dicembre scorso tutta la documentazione necessaria alla partecipazione al Bando Progetti Pilota del Mise. Tutte le aziende operanti nell’area del Patto Territoriale Lametino interessate sono invitate a partecipare.

L’area del Patto Territoriale Lametino comprende il Comune di Lamezia Terme, ed i venti Comuni del comprensorio lametino: Carlopoli, Conflenti, Cortale, Curinga, Decollatura, Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Jacurso, Maida, Martirano, Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia, Nocera Terinese, Pianopoli, Platania, San Mango d’Aquino, San Pietro a Maida, Serrastretta e Soveria Mannelli.

Il progetto della Lameziaeuropa

In particolare, il progetto pilota promosso dalla Lameziaeuropa punta sulla trasformazione digitale attraverso la realizzazione di interventi infrastrutturali pubblici materiali ed immateriali. In tal modo si vuole favorire il raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici: realizzare un ecosistema digitale per migliorare la competitività del sistema territoriale lametino; completare il rilancio produttivo dell’area industriale dismessa ex Sir di Lamezia Terme; favorire lo sviluppo delle imprese che operano sul territorio; realizzare una infrastruttura digitale che metta in rete in maniera permanente le istituzioni locali ed i 21 Comuni del Comprensorio Lametino che costituiscono l’Area dei Due Patti Territoriali Lametini; dotare di servizi digitali e legati alla innovazione le Aree Industriali o le aree P.I.P. dei Comuni del territorio lametino in cui sono insediate imprese; rigenerare spazi e patrimoni pubblici allo stato non utilizzati; promuovere attività di formazione; completare i progetti infrastrutturali di rimodulazione dei patti territoriali, conservando la coerenza strategica con le attività realizzate e pianificate negli esercizi precedenti.