Intervento notturno della Capitaneria di Porto crotonese, l’imbarcazione aveva un guasto al motore. I due sono in buone condizioni di salute

La Guardia costiera della Capitaneria di Porto di Crotone, la notte scorsa, ha soccorso e messo in salvo due cittadini norvegesi che erano su una barca vela in avaria per un guasto al motore, a largo della città calabrese.

I due - in buone condizioni di salute - hanno richiesto l'intervento al numero di emergenza in mare 1530 e hanno riferito di non poter proseguire la navigazione a causa dell'avaria e dell'impossibilità di governare a vela. L'imbarcazione è stata quindi condotta e ormeggiata in sicurezza nel porto di Crotone.