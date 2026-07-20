Da una prima ricostruzione, avrebbe perso l'equilibrio finendo a terra e battendo violentemente la testa. Il trauma ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso

Un bambino di pochi mesi è rimasto ferito in seguito a una caduta accidentale dalla carrozzina nel centro di Amendolara. Il piccolo, in vacanza nella cittadina ionica con i genitori, originari del Nord Italia, avrebbe perso l'equilibrio finendo a terra e battendo violentemente la testa.

L'episodio si è verificato in piazza Giovanni XXIII, dove la scena ha richiamato l'attenzione di numerosi passanti. Alcuni presenti si sono immediatamente prodigati per prestare assistenza ai familiari e allertare il 118, intervenuto in pochi minuti con un'ambulanza in codice rosso.

Dopo le prime valutazioni cliniche, il personale sanitario ha stabilizzato il bambino e, considerata la gravità del trauma, ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso. L'elicottero è atterrato nello stadio comunale di Amendolara, dove il piccolo è stato trasferito in ambulanza per il successivo trasporto al presidio ospedaliero "Annunziata" di Cosenza.

Il neonato è stato ricoverato in prognosi riservata. I medici del nosocomio cosentino hanno avviato tutti gli accertamenti diagnostici e strumentali necessari per valutare l'entità delle lesioni riportate, con particolare attenzione a eventuali conseguenze a livello cranico e cerebrale. Le sue condizioni sono costantemente monitorate dall'équipe sanitaria.