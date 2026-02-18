La vittima aveva osato acquistare all’asta un appartamento senza chiedere il permesso al clan. La meraviglia del boss reggino: «Essendo mezzo calabrese avrebbe dovuto sapere come comportarsi»
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Premessa. Ieri nel corso dell’operazione Black Flower, condotta dai carabinieri di Crotone, sono state tratte in arresto sette persone ritenute appartenenti alla cosca Arena con l’accusa, a vario titolo, di estorsione aggravata dal metodo mafioso e turbata libertà degli incanti aggravata.
La vicenda è legata alla struttura turistico-residenziale di Isola Capo Rizzuto denominata Seleno-Margheritissima, 300 unità immobiliari sulle quali gli Arena, fin dagli anni Ottanta, avevano messo le grinfie imponendo la guardiania, la ditta per la pulizia del verde e della pulizia della spiaggia.
Ma non solo.
Quando la “I.G.B. Immobiliare s.r.l”, società proprietaria degli appartamenti del mega condominio Margheritissima, era stata sottoposta a procedura di esecuzione immobiliare (per debiti non saldati con l’Agenzia delle entrate di Crotone) – con conseguente vendita all'asta di alcuni appartamenti del condominio – i soci avevano affrontato – è l’accusa formulata dai magistrati Domenico Guarascio e Pasquale Mandolfino – a brutto muso coloro che avevano comprato gli appartamenti senza prima passare a chiedere il permesso al clan.
«Qui tutto è nostro»
«Gli appartamenti sono di proprietà nostra, qui è tutto nostro... voi dovete andare via di qui!». Così Carmine Antonio Timpa si sarebbe riferito, in un caso, a due acquirenti. L’indagato si era presentato ai due malcapitati in compagnia di Giuseppe Bruno e Michele Nicoscia «che lo sostenevano e ne rafforzavano il proposito criminoso». Agli acquirenti venivano poste due alternative: o rinunciare agli appartamenti, e a restituirli di fatto alla ‘T.G.B. Immobiliare s.r.l. oppure versare 50mila euro per mettersi in pari con i soci e tenersi gli appartamenti senza incorrere in “problemi”.
La cosca Morabito-Palmara-Bruzzaniti di Africo
Questo episodio, in particolare, che risale al 2021 e vede accusati di estorsione Bruno, Timpa e Nicoscia, presenta, però, dei curiosi risvolti.
Stando alle indagini della Dda di Catanzaro e dei carabinieri di Crotone, in questa vicenda era emerso l’interesse per l’abitazione oggetto di estorsione di soggetti riconducibili ad ambienti di 'ndrangheta e, precisamente, alla consorteria Morabito-Palmara-Bruzzaniti di Africo.
L’intromissione della cosca di Africo era avvenuta perché uno degli acquirenti era originario di Cinquefrondi anche se residente a Samarate in provincia di Varese. Gli Arena decidono di procede con cautela perché non conoscono l’acquirente e si rivolgono alla cosca di Africo.
Uno dei rappresentanti della consorteria (non indagato), scrivono i magistrati, si meraviglia che l’acquirente aveva acquistato a un’asta giudiziaria «senza alcuna autorizzazione» un'abitazione a Isola di Capo Rizzuto. «Essendo mezzo calabrese avrebbe dovuto sapere come comportarsi», commenta il capo cosca.
Arena e africoti concordano sulla necessità di procedere con cautela per evitare eventuali denunce, e consegnano i dati dell’acquirente all’autorità criminale del territorio reggino il quale promette che avrebbe verificato se nella zona di Samarate, c’era «un bar di calabresi», a cui avrebbero potuto rivolgersi per contattare, poi, in sicurezza, il diretto interessato.
Così funziona: la ‘ndrangheta di Isola si rivolge a quella reggina per avvicinare, e poter minacciare (in tutta sicurezza) un uomo tanto ardito da aver osato agire «senza minimamente prima informarsi dell’eventuale interesse al bene immobile della locale criminalità organizzata».
Alla fine riusciranno a raggiungere due acquirenti per intimare loro: «Gli appartamenti sono di proprietà nostra, qui è tutto nostro... voi dovete andare via di qui!»