L’operazione contro un gruppo criminale è scattata all’alba ed è coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Ancona

Operazione contro il traffico di droga, scattata all'alba e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Ancona. Sessanta i carabinieri in azione nelle province di Macerata e Cosenza per l'esecuzione di misure cautelari emesse dal gip di Ancona, nei confronti di un gruppo criminale. Contestato il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Mobilitati i militari dell'Arma del Comando provinciale di Macerata, coadiuvati da personale dei Comandi provinciali di Ancona, Fermo e Cosenza, dal Nucleo Cinofili di Pesaro e dal 5 Nucleo Elicotteri carabinieri di Pescara.