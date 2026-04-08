Dalle prime ore di questa mattina, a Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo, gli investigatori della Polizia di Stato stanno dando esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari disposte a carico di 54 soggetti, gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, nonché associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, lesioni aggravate, ricettazione, danneggiamento aggravato, detenzione e porto in luogo pubblico di armi, detenzione di materiale esplodente, estorsione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, procurata inosservanza di pena, favoreggiamento personale, trasferimento fraudolento di valori e uccisione di animali, tutti aggravati dal metodo o dall’agevolazione mafiosa.

L’operazione, coordinata dalla Procura distrettuale di Catanzaro e condotta dalla I Divisione dello SCO, dalla Squadra Mobile di Vibo Valentia e dalla S.I.S.C.O. di Catanzaro, vede attualmente impegnati circa 350 uomini, con l’impiego di tutti gli assetti specializzati del Servizio Centrale Operativo e la partecipazione di investigatori provenienti da diverse Squadre Mobili, oltre ad Unità Operative di Primo Intervento, equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, unità cinofile antiesplosivo e antidroga, artificieri, specialisti della Polizia Scientifica e del Reparto Volo.

L’inchiesta ha riscontrato la piena operatività della consorteria di ‘ndrangheta comunemente nota come “Locale dell’Ariola” e, in particolare, della ‘ndrina facente capo alle famiglie Emanuele e Idà di Gerocarne (Vibo Valentia), attive nei comuni del cosiddetto comprensorio delle Serre vibonesi, coinvolgendo, per gli aspetti legati al traffico di stupefacenti Marco Fedrigo, uno degli indagati già emersi nell’inchiesta “Doppia Curva” di Milano.

Maggiori informazioni verranno diffuse nella conferenza stampa che si terrà presso la Procura della Repubblica – DDA di Catanzaro alle ore 10.30, alla presenza del procuratore capo, del direttore del Servizio Centrale Operativo e del questore di Vibo Valentia.