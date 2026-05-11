A carico del titolare è stata elevata una sanzione di mille euro. La struttura era priva del bagno e di un idoneo sistema di areazione. Proseguiranno le verifiche dei carabinieri

Nei giorni scorsi sono stati eseguiti dai carabinieri della stazione di Taverna, supportati da personale civile dell’Asp di Catanzaro, controlli nei bar e ristoranti nei comuni della Presila catanzarese.

Nella rete dei militari è finito un bar-gelateria all’interno del quale gli operatori dell’Asp di Catanzaro hanno rilevato diverse carenze igienico-sanitarie e strutturali. In particolare, gli operanti hanno riscontrato l’assenza di servizi igienici, carenze nel sistema di areazione del locale, l’usura della pedana del bancone, nonché l’irregolarità di contenitori per rifiuti solidi urbani privi del previsto sistema di apertura a pedale.

A seguito del controllo della documentazione amministrativa è stata inoltre rilevata l’assenza del manuale di autocontrollo HACCP e delle relative schede di verifica, nonché l’esistenza di documentazione relativa alla formazione di un dipendente scaduta. A carico dell’attività commerciale, che è stata temporaneamente sospesa fino alla regolarizzazione di tutte le violazioni riscontrate, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo di 1.000 euro.

I servizi predisposti dal comando provinciale di Catanzaro continueranno senza sosta anche nei prossimi giorni, con particolare riguardo ai controlli amministrativi sulle attività autorizzate alla somministrazione di alimenti e bevande e con un’attenta vigilanza sull’intera filiera (produzione, stoccaggio e distribuzione), con lo scopo di verificare la tracciabilità dei prodotti, monitorare il rispetto delle prassi igienico-sanitarie e del protocollo HACCP.