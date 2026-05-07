Dopo i recenti episodi che hanno scosso Bocchigliero, l’amministrazione comunale rompe il silenzio e rivendica un’attività costante sul fronte della sicurezza. In una nota diffusa dal sindaco Alfonso Benevento, il Comune respinge le accuse di inattività e sottolinea di essere al lavoro fin dal primo momento in stretto raccordo con le forze dell’ordine e con tutti gli organi competenti.

Il messaggio politico è chiaro già dall’apertura: «Nessun silenzio ma lavoro costante». L’amministrazione spiega infatti che il sindaco e la struttura comunale sono in contatto continuo con i Carabinieri della locale Stazione e con le istituzioni preposte alla tutela del territorio. Nel testo viene rivolto anche un ringraziamento esplicito alle forze dell’ordine per il lavoro quotidiano svolto con senso del dovere, con un plauso particolare ai militari intervenuti in occasione dell’ultimo incendio, il cui tempestivo intervento avrebbe evitato conseguenze ben più gravi per la comunità.

La nota si apre anche a un passaggio di forte vicinanza umana verso le famiglie colpite dai fatti verificatisi negli ultimi giorni. L’amministrazione comunale esprime infatti solidarietà sincera e profonda nei confronti di chi ha vissuto direttamente questi episodi, cercando di tenere insieme il piano istituzionale e quello della partecipazione civile.

Il Comune respinge le polemiche

Nel testo, il sindaco Alfonso Benevento e l’amministrazione prendono posizione anche sul clima politico che si è creato attorno alla vicenda, respingendo ogni tentativo di strumentalizzazione. Il punto sostenuto dal Comune è che temi tanto delicati debbano essere affrontati con responsabilità istituzionale, equilibrio e collaborazione, evitando polemiche o allarmismi che rischiano soltanto di aumentare tensioni e paure.

L’amministrazione rivendica di non essere rimasta immobile. Nella nota si spiega infatti che sarebbero già stati avviati contatti istituzionali e confronti con gli enti competenti, proprio per rafforzare ulteriormente l’attenzione sul territorio e garantire la massima tutela ai cittadini.

«Bocchigliero è una comunità sana»

Uno dei passaggi centrali del documento è dedicato all’identità del paese. Il Comune descrive Bocchigliero come una comunità sana, composta da persone perbene, laboriose e fortemente legate ai valori della solidarietà e del rispetto reciproco. Da qui l’invito a non permettere che episodi definiti isolati possano intaccare il senso di appartenenza, la serenità collettiva e l’immagine del borgo.

L’amministrazione lancia quindi un appello ad abbassare i toni, a mantenere un clima di unità e a continuare ad avere fiducia nell’operato delle forze dell’ordine. La sicurezza, si legge, resta una priorità assoluta e sarà affrontata con un approccio fondato sulla responsabilità collettiva.

Videosorveglianza, il Comune annuncia una richiesta di finanziamento

Nel tentativo di dimostrare la concretezza dell’azione amministrativa, la nota richiama anche un’iniziativa recente sul piano della prevenzione. Il sindaco evidenzia infatti che pochi giorni fa il Comune ha promosso un’istanza di finanziamento per il potenziamento del sistema di videosorveglianza, con l’obiettivo di rafforzare gli strumenti di controllo e tutela del territorio.