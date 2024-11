Lo ha dichiarato la deputata del Pd Enza Bruno Bossio in occasione delle iniziative in ricordo di Fabiana Luzzi

Ieri l'on. Enza Bruno Bossio ha partecipato alle iniziative di commemorazione di Fabiana Luzzi, la ragazza brutalmente assassinata dal suo fidanzato a Corigliano il 24 maggio 2013.

Nell'occasione la deputata democrat ha dichiarato: "Tre anni fa non ho potuto partecipare al funerale di Fabiana, perché in aula stavamo approvando la ratifica della convenzione di Istanbul contro la violenza di genere. Una drammatica coincidenza che ho ricordato allora nel mio intervento in aula. Ma dopo di allora sono sempre venuta a Corigliano, ma anche a Monasterace per Mery Cirillo e a Bianco, per Angela sopravvissuta miracolosamente".

"Abbiamo fatto altre leggi contro la violenza alle donne, per l'insegnamento dell'educazione di genere, in questo parlamento molto rappresentativo delle donne. - ha proseguito Bruno Bossio - Ma le leggi non bastano. Ci vuole la cultura del rispetto, del rispetto dell'altro da se sapendo che non c'è un unico genere universale maschile".

"Ci sono due generi diversi maschile e femminile - ha concluso Enza Bruno Bossio - e nessuno può sopraffare l'altro, imporgli la propria visione del mondo, nemmeno imporgli l'amore. Per questo non smetteremo di ricordare Fabiana".