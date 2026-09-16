L'incidente questa mattina nei pressi di via Padula e del lungomare. L'uomo era impegnato nella pulizia del verde. Accertamenti di carabinieri e ispettorato del lavoro

Stava lavorando alla pulizia del verde quando, per cause ancora da ricostruire, è caduto all'interno di un canale di raccolta delle acque piovane. È rimasto ferito così un operaio coinvolto in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Praia a Mare, nel Cosentino.

L'episodio si è verificato nei pressi di via Padula e del lungomare cittadino, dove l'uomo era impegnato in alcuni lavori. A dare l'allarme è stato un collega, che si è accorto dell'accaduto e ha richiesto l'intervento dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all'operaio e, dopo averne valutato le condizioni, hanno ritenuto necessario richiedere l'intervento dell'elisoccorso. L'elicottero è atterrato pochi minuti dopo nelle vicinanze del luogo dell'incidente.

Una volta caricato a bordo, il ferito è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale di Cosenza. Secondo quanto riferito, non sarebbe in pericolo di vita.

Nel frattempo, sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Scalea e il personale dell'ispettorato del lavoro. Sono stati avviati gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e chiarire le circostanze nelle quali l'operaio è caduto nel canale mentre era impegnato nelle attività di pulizia del verde.