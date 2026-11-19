Torna oggi a casa il piccolo Niki, il bambino di cinque anni rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal balcone di un'abitazione ad Acri nel pomeriggio dello scorso 31 ottobre. Dopo 19 giorni di ricovero all'ospedale di Cosenza, il bambino potrà finalmente riabbracciare la sua famiglia. A comunicare ieri la notizia è stato il sindaco di Acri, Pino Capalbo, con un post sui social: «Un enorme sospiro di sollievo per tutta la nostra comunità: il piccolo Niki sta bene e domani mattina potrà finalmente lasciare l'ospedale per tornare a casa», ha scritto il primo cittadino, riferendo di avere parlato con la mamma del bambino.

Niki era stato trasferito in elisoccorso all'Annunziata di Cosenza dopo la caduta dal secondo piano. Le sue condizioni erano apparse inizialmente molto gravi e il bambino era stato sottoposto alle cure dei sanitari e a un periodo di stretta osservazione. Nel corso delle settimane il quadro clinico è progressivamente migliorato. Il bambino ha riportato alcune fratture che dovrà recuperare attraverso un percorso di fisioterapia. Per quanto riguarda il trauma cranico, invece, non avrebbe riportato danni alla testa. I medici hanno monitorato l'ematoma, attendendo che potesse riassorbirsi, senza dover ricorrere a un intervento chirurgico.

Il ritorno a casa arriva al termine di settimane segnate dalla preoccupazione, ma anche dalla vicinanza della comunità di Acri alla famiglia. In tanti hanno seguito l'evoluzione delle condizioni del bambino, stringendosi attorno ai suoi familiari e attendendo notizie sul suo stato di salute. Nel messaggio diffuso ieri, il sindaco Capalbo ha rivolto «un pensiero affettuoso» a Niki e alla sua famiglia, a nome proprio e dell'Amministrazione comunale, ringraziando «tutto il personale medico e sanitario per la prontezza e la cura dimostrate».