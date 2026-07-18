VIDEO | Caldo e vento alimentano i roghi in tutta la regione. Canadair in azione per proteggere due villaggi turistici nell'area di Copanello, mentre nel quartiere marinaro del capoluogo le fiamme hanno minacciato abitazioni e viabilità

Le elevate temperature e il vento continuano ad alimentare numerosi incendi di vegetazione in tutta la Calabria, impegnando senza sosta i Vigili del Fuoco nelle operazioni di tutela della popolazione, delle abitazioni e del patrimonio boschivo. Nelle ultime ore sono stati effettuati circa 150 interventi, tra quelli già conclusi e quelli ancora in corso, che hanno interessato tutte le province della regione, con le situazioni più complesse registrate nei territori di Catanzaro e Cosenza.

Canadair in azione tra Copanello, Stalettì e Squillace

Tra gli interventi più impegnativi figura quello attualmente in corso nel territorio della provincia di Catanzaro, tra la località Copanello, nel comune di Stalettì, e il comune di Squillace. Sul posto sono operative le squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, provenienti dalla Sede Centrale e dal Distaccamento di Soverato, affiancate da una squadra boschiva e da un'autobotte per il rifornimento idrico.

Le operazioni sono coordinate da un Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS), mentre un Canadair sta effettuando ripetuti lanci d'acqua per supportare le squadre impegnate a terra ed evitare che il fronte del fuoco raggiunga due villaggi turistici presenti nell'area.

Fiamme anche nel quartiere marinaro di Catanzaro

Particolarmente critica è stata anche la situazione registrata nel pomeriggio all'ingresso del quartiere marinaro del comune di Catanzaro. Un incendio ha interessato l'area di viale Europa e la rotatoria del Bivio Nalini, causando disagi alla circolazione stradale e minacciando le abitazioni situate nelle vicinanze.

L'appello dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco rinnovano infine l'invito alla cittadinanza a evitare qualsiasi comportamento che possa favorire l'innesco di incendi e a segnalare tempestivamente ogni principio di incendio ai numeri di emergenza, così da consentire un intervento rapido e limitare i danni al territorio.