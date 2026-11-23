La tempesta ha colpito soprattutto il Cosentino e il Catanzarese, con venti oltre i 120 km/h anche nel Vibonese e nel Reggino. Tra Amantea e Falerna il mare ha raggiunto la carreggiata, mentre diverse strutture balneari hanno riportato danni. La tregua è attesa da martedì

La Calabria nella morsa del maltempo, con raffiche di vento fino a 134 chilometri orari e onde massime di 9,5 metri al largo di Cetraro. La perturbazione che ha attraversato la regione ha provocato una forte mareggiata lungo tutta la fascia tirrenica, con il mare che in alcuni punti ha raggiunto la carreggiata della Statale 18 e danni segnalati agli stabilimenti balneari. Vento forte e mareggiate anche a Scilla sulla strada costiera: un’auto è stata travolta dall'acqua.

Le condizioni più critiche si sono registrate tra il Cosentino e il Catanzarese, ma il vento ha sferzato anche il Pollino, il Crotonese, il Vibonese e il Reggino. A fornire il quadro delle rilevazioni è il monitoraggio delle stazioni meteorologiche locali e della rete regionale, che restituisce valori particolarmente elevati.

Vento oltre i 130 km/h tra Cosentino e Catanzarese

Il dato più alto è quello di Belmonte Calabro, dove sono stati registrati 134 km/h.

Raffiche molto intense anche nell'area del Pollino e sull'alto Ionio cosentino: 122 km/h a San Severino, in località Madonna del Pollino, 94 a Corigliano-Villaggio Frasso, 92 a Frascineto, 85 a Cassano allo Ionio-Sibari, 78 a Mormanno e 72 a Saracena. Nella Valle del Crati il vento si è incanalato raggiungendo 92 km/h a Cosenza-Serra Spiga. La tempesta ha investito anche l'Istmo di Catanzaro, il Crotonese, il Vibonese e il Reggino. Tra i valori più elevati figurano i 130 km/h di Gimigliano e i 121 di Sellia Superiore. Le rilevazioni segnalano inoltre 130 km/h a Corbino e 111 ad Allai.

Mareggiata sul Tirreno, onde fino a 9,5 metri

Particolarmente violenta la situazione lungo la costa tirrenica, esposta direttamente ai venti occidentali. Alle 10.30 di lunedì, la boa ondametrica di Cetraro ha misurato un'onda massima di 9,5 metri, dato che conferma l'intensità della mareggiata.

Le immagini raccolte tra Amantea e Falerna (a sinistra nella foto tratta dalla pagina facebook Meteo Logullo) documentano la forza dei marosi: i frangenti hanno raggiunto la sede stradale della SS18 Tirrena Inferiore, riversando acqua sull'asfalto e sollevando una fitta nube di spray marino, con conseguenze sulla visibilità lungo la litoranea. Le spiagge sono state ricoperte dalla schiuma bianca delle onde e diverse strutture balneari avrebbero riportato danni.

Il vento si attenua da martedì, ma resta l'instabilità

Secondo le previsioni, la ventilazione dovrebbe iniziare ad attenuarsi gradualmente già dalla serata di lunedì, per poi perdere definitivamente intensità entro martedì 24 novembre. Anche il moto ondoso sul Tirreno è atteso in progressivo assestamento.

Resterà tuttavia una certa variabilità, con possibili piogge sparse e temperature più in linea con le medie del periodo. Per il fine settimana si profila un nuovo possibile peggioramento, ancora da confermare con gli aggiornamenti previsionali dei prossimi giorni.