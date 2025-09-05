Attimi di terrore questa mattina a Sinopoli, in provincia di Reggio Calabria, dove un camion ha travolto tre persone lungo una strada del centro abitato. Il bilancio dell’incidente è tragico: si è registrata una vittima. Secondo una prima ricostruzione, su un cantiere per la posa dei cavi in fibra ottica per la connessione ad internet, il mezzo pesante avrebbe improvvisamente perso il controllo, probabilmente a causa di un guasto ai freni, procedendo in discesa fino all'impatto.

Il bilancio è pesante: sono tre le persone travolte dal mezzo. Una di loro, un operaio, è morto durante il trasporto al Gom in elisoccorso. Le sue condizioni erano subito apparse disperate. Le altre due vittime, che per ora sembrano non in gravi condizioni, sono state trasportate in ospedale.

Indagini in corso sulla dinamica

Sul posto sono giunti i carabinieri di Sant’Eufemia d’Aspromonte, che hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Le verifiche riguardano anche lo stato del mezzo pesante, per accertare se effettivamente un guasto meccanico sia all’origine della tragedia.