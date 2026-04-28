Circolazione rallentata lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo per un incidente autonomo avvenuto nelle prime ore della giornata. L’episodio si è verificato in direzione nord, nei pressi dello svincolo di Montalto Uffugo, all’altezza del chilometro 247.

Stando alle prime ricostruzioni, un camion ha perso il controllo finendo per ribaltarsi sulla rampa di uscita. Non risultano coinvolti altri mezzi, ma l’impatto ha comunque avuto ripercussioni sulla viabilità, causando code e rallentamenti nel tratto interessato.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, insieme agli operatori Anas e alla Polizia Stradale, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e nella gestione del traffico.

I lavori per la rimozione del mezzo e il ripristino delle normali condizioni di circolazione sono ancora in corso. Si invita chi è in transito a prestare la massima attenzione e a procedere con cautela fino alla completa riapertura del tratto.