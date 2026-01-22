Momenti concitati nel centro storico di Rossano, dove una richiesta di intervento ha portato a un’aggressione ai danni dell’Arma. Un trentasettenne di origine bulgara ha rifiutato di pagare quanto dovuto in un esercizio pubblico, spingendo il titolare a contattare i carabinieri. All’arrivo della pattuglia la situazione è degenerata. L’uomo, in forte agitazione, ha colpito un militare alla testa facendolo cadere a terra, quindi si è avventato contro di lui. Un secondo appartenente all’Arma è stato raggiunto a una gamba ma, nonostante la ferita, è riuscito a utilizzare il taser, immobilizzando l’aggressore e ponendo fine alla violenza. A supporto è intervenuta anche una squadra volante del Commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano. Il soggetto è stato accompagnato e trattenuto presso la caserma del centro storico rossanese. Uno dei carabinieri feriti è stato trasferito all’ospedale di Rossano per gli accertamenti e le cure necessarie. L’episodio ha destato preoccupazione tra residenti e commercianti della zona.