Sono stati presentati ufficialmente questo pomeriggio i nuovi ufficiali dell’Arma che entrano a far parte del Comando provinciale dei carabinieri di Catanzaro. Ad introdurli alla stampa il Comandante provinciale Antonio Montanaro, il quale ha in premessa ringraziato gli ufficiali trasferiti ad altre destinazioni e augurato loro buon lavoro.

A prendere le redini del Gruppo di Lamezia Terme è il tenente colonnello Sergio Molinari impiegato nel precedente incarico all’ufficio Bilancio del Comando generale dell’Arma dei carabinieri, operando nella branca finanziaria dello Stato Maggiore. Con pregresse esperienze operative in Lombardia (comandante del Nucleo operativo della Compagnia carabinieri Milano Porta Monforte) e Sardegna (comandante della Compagnia Carabinieri di Sassari), ha assunto il comando del Gruppo carabinieri di Lamezia Terme subentrando al tenente colonnello Massimo Ribaudo. Quest’ultimo è stato destinato a nuovo e prestigioso incarico nell’Ufficio Affari giuridici e Condizione Militare del Comando Generale dell’Arma.

La compagnia di Lamezia Terme verrà guidata, invece, dal maggiore Christian Bruscia che dal sette settembre ha assunto l’incarico di comandante della compagnia carabinieri di Lamezia Terme sostituendo il Capitano Pietro Tribuzio. L’ufficiale per dieci anni ha avuto incarichi operativi di comando all’interno della Seconda Brigata Mobile carabinieri svolgendo servizio nel Primo Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania” e il Gis (Gruppo d’Intervento Speciale), prendendo parte ad attività operative in Italia e all’estero. Ha preso parte alla missione Isaf in Afghanistan ed è stato responsabile della scorta e della sicurezza delle Ambasciate Italiane a Baghdad e a Tripoli, mentre in Niger, nell’ambito della missione Misin, si è occupato della formazione del reparto di controterrorismo della Guardia Nazionale del Niger.

Sarà il tenente Felicia Basilicata a guidare il Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Catanzaro. Laureata in giurisprudenza, è stata comandante di plotone nella Scuola allievi carabinieri di Campobasso.

Va alla guida della compagnia di Soverato il capitano Luigi Cipriano. Tra gli incarichi ricoperti quello di Comandante del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Ragusa e della Compagnia carabinieri di Torre Annunziata.