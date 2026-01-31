Durante il controllo sono stati anche trovati numerosi capi di bestiame non registrati e senza la documentazione necessaria, per i quali verrà disposto l’abbattimento sanitario

Gravi carenze strutturali, igienico-sanitarie e oltre 280 chili di alimenti tra cui insaccati, formaggi, conserve e bevande, privi di tracciabilità o etichettatura, sequestrati. È il bilancio di una operazione condotta in un agriturismo nel territorio di Cirò Marina dai carabinieri delle Stazioni di Torre Melissa, Cirò Superiore e Cirò Marina, unitamente al personale del Nas di Cosenza, del Nucleo ispettorato del lavoro di Crotone, del Servizio veterinario dell'Asp e del Servizio igiene alimenti e nutrizione dell'Asp di Crotone.

Durante il controllo sono stati anche trovati numerosi capi di bestiame non registrati, senza la documentazione necessaria, per i quali l'autorità competente disporrà il relativo abbattimento sanitario.

Sempre a Cirò Marina, nel corso di un altro controllo in un internet point e sala scommesse, è scattata una denuncia nei confronti dell'amministratrice per violazioni sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori e l'inottemperanza alle prescrizioni ispettive. Scattate sanzioni per un totale di circa 4mila euro.

A Strongoli, i militari della Stazione locale insieme ai colleghi del Nil, hanno ispezionato un bar-pizzeria, riscontrando l'omessa denuncia all'Inail e violazioni agli obblighi di sicurezza sul lavoro. Al titolare sono state comminate sanzioni per oltre 1.000 euro.