Nel corso controlli, finalizzati al contrasto dell’occupazione abusiva di aree pubbliche, i militari della Sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Corigliano-Rossano hanno scoperto un lido fittizio allestito senza alcuna autorizzazione in un tratto di spiaggia libera del Comune di Cariati (Cosenza).

I militari hanno notato sull’arenile la presenza di una moltitudine di ombrelloni, sdraio e lettini di medesime caratteristiche, forma, colorazione e dimensione. Il tratto di arenile non era delimitato da alcuna struttura (paletti o corda). Tuttavia la disposizione delle attrezzature lì presenti faceva pensare a una sorta di simil lido/stabilimento balneare. I militari in abiti civili, fingendosi turisti interessati alla fruizione del servizio spiaggia, hanno quindi preso informazioni. Dopo le opportune verifiche del caso, le indagini hanno consentito di constatare l’inesistenza di una concessione demaniale sulla zona di arenile interessata.

L’area risultava essere pari a 1.500 Mq – con fronte mare di circa 100 mt. Sull’area, occupata abusivamente, risultavano installati circa 50 set di ombrelloni con relativi lettini e sdraio disposti su diverse file. Due persone sono state segnalate all'Autorità Giudiziaria mentre tutto il materiale, del valore di circa 30mila euro, è stato sequestrato.