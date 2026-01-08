Un detenuto nel carcere di Castrovillari ha tentato di far perdere le proprie tracce approfittando di un programma di lavoro esterno ma è stato bloccato dopo alcune ore di ricerca. L'uomo, di nazionalità romena, era impegnato in attività socialmente utili proprio all'interno del Palazzo di Giustizia.

Il detenuto, che secondo le prime ricostruzioni sarebbe ormai prossimo al fine pena, era inserito in un percorso di rieducazione e reinserimento sociale. Al termine del turno di servizio presso il Tribunale, l'uomo non si è presentato all'appuntamento con il personale della Polizia penitenziaria, incaricato di prelevarlo per ricondurlo in struttura. Non appena registrata l'assenza, è stato immediatamente attivato il protocollo di emergenza.

La zona è stata presidiata e le ricerche hanno visto il massiccio impiego di personale della Polizia penitenziaria supportato dalle altre forze dell'ordine del territorio. Per ricostruire i movimenti del fuggitivo e individuare eventuali complici, gli inquirenti hanno subito acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza del Palazzo di giustizia. Contemporaneamente, sono stati effettuati sopralluoghi a tappeto nelle aree circostanti. Dopo alcune ore di ricerche serrate, l'uomo è stato individuato e bloccato.