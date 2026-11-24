Di giorno in giro per chissà dove, di notte adagiati alla meglio sotto il gazebo in legno di fronte alla stazione della Metropolitana di Catanzaro Lido, sotto il muro di recinzione del Polo Fieristico Colosimo.

Sono due uomini, uno anziano l’altro più giovane, che hanno scelto questa sistemazione nonostante concrete proposte alternative di un tetto e di letto al riparo dalle intemperie.

«Conosciamo bene la situazione – ammette con amarezza l’assessore comunale Nunzio Belcaro – anche perchè alcuni nostri assistenti sociali che arrivano dallo snodo di Lido ogni mattina vanno a verificare le condizioni prima ancora di venire al lavoro. Invano gli hanno già invitati a trasferirsi presso una struttura comunale. Speriamo che cambino idee, perché non ci sono gli strumenti giuridici per trasferirli contro la loro volontà».

Uno dei due, catanzarese dello stesso quartiere marinaro, secondo alcune persone che lo conoscono pare abbia avuto la distruzione accidentale del piccolo appartamento dove vorrebbe rientrare comunque. L’altro invece proviene dal Soveratese e non è ancora del tutto chiaro perché abbia deciso di trascorre qui le notti.

Certo è che la situazione non potrà durare ancora a lungo. Dopo le violente ondate di vento della notte scorsa arriveranno anche temperature più rigidi ed il loro fisico potrebbe presto risentirne.